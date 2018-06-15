Эксперт оценил возобновление переговоров «Газпрома» с Южной Кореей о газопроводе

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Nation News оценил возобновление переговоров «Газпрома» с Южной Кореей о газопроводе через КНДР.

«Пока рано говорить, что это непременно поможет восстановить мир между Северной и Южной Кореей, первые шаги в этом направлении только-только обозначились», — заявил он.

По словам эксперта, пока никаких мирных соглашений нет, и насколько потепление было стремительным, настолько же быстро всё может остыть.

Как отметил Юшков, строительство газопровода — долгосрочный проект.

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с ФАН прокомментировал заявление директора по развитию бизнеса «Нафтогаза» Юрия Витренко о том, что строительство газопровода «Северный поток — 2» приведёт к необратимым последствиям в Европе.