Эксперт оценил возобновление переговоров «Газпрома» с Южной Кореей о газопроводе
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«Пока рано говорить, что это непременно поможет восстановить мир между Северной и Южной Кореей, первые шаги в этом направлении только-только обозначились», — заявил он.
По словам эксперта, пока никаких мирных соглашений нет, и насколько потепление было стремительным, настолько же быстро всё может остыть.
Как отметил Юшков, строительство газопровода — долгосрочный проект.
Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с ФАН прокомментировал заявление директора по развитию бизнеса «Нафтогаза» Юрия Витренко о том, что строительство газопровода «Северный поток — 2» приведёт к необратимым последствиям в Европе.