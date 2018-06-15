В «Газпроме» сообщили о возобновлении переговоров с Южной Кореей о газопроводе через КНДР

Компания «Газпром» и власти Южной Кореи возобновили переговоры о строительстве газопровода через Северную Корею. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил зампред правления российской компании Виталий Маркелов.

По его словам, данный проект начали обсуждать ещё в 2011 году, но из-за ухудшения отношений между Сеулом и Пхеньяном переговоры были приостановлены.

«На сегодняшний день ситуация политическая несколько иная, и южнокорейская сторона обращалась в «Газпром» относительно возобновления данного проекта. Состоялась серия переговоров по этой части, и эти переговоры продолжаются», — заявил Маркелов.

Ранее сообщалось, что линейная часть газопровода «Сила Сибири» от Чаяндинского месторождения до границы с Китаем закончена на 84,4%. Как заявили в компании «Газпром», реализация проекта по поставкам газа по восточному маршруту «Сила Сибири» идёт в полном соответствии с графиком.