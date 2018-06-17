Голикова сообщила о разработке мер по «обелению» экономики

Правительство России готовит меры по уходу от зарплат «в конверте», сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью программе «Итоги недели» на НТВ.

«Я думаю, что на отрезке 2018 года — первой половины 2019 года мы предложим механизм «обеления» заработных плат для тех, кто сегодня находится в «серой» экономике», — цитирует Голикову ТАСС.

Она также напомнила, что кабмин принял решение отказаться от программы повышения НДС с 18% до 22% с одновременным понижением страховых взносов с 36% до 22%. По её словам, это оказало бы достаточно серьёзное влияние на инфляцию.

16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении ставки налога на добавленную стоимость до 20%.

Весной 2017 года Минфин оценил объём серой заработной платы в стране в более чем 10 трлн рублей ежегодно.