Минфин России прогнозирует в 2019 году инфляцию на уровне 4—4,5%

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Минфин России прогнозирует в 2019 году инфляцию на уровне 4—4,5%. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил министр финансов Антон Силуанов.
Минфин России прогнозирует в 2019 году инфляцию на уровне 4—4,5%
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Он отметил, что видит возможности для дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ.

«Если мы повышаем НДС, то оценки инфляции в следующем году несколько повышаются. Поэтому ЦБ, безусловно, учитывает это при определении своей денежно-кредитной политики. Поскольку мы говорим, что в следующем году оценки инфляции могут составить от 4% до 4,5%, представляется, что ещё есть возможность для дальнейшего снижения Центральным банком ключевой ставки», — заявил Силуанов.

Министр считает, что Центральный банк будет это делать очень аккуратно.

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