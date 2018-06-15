Размер госдолга Италии достиг нового исторического максимума

Размер государственного долга Италии достиг исторического максимума — €2,311 трлн.

Об этом сообщает ANSA.

В заявлении центробанка страны Bankitalia отмечается, что в апреле 2018 года общий долг правительства увеличился на €9,3 млрд, если сравнивать с мартом 2018.

Уточняется, что в прошлый раз рекордный уровень госдолга был зафиксирован в мае 2018 года на отметке €2,302 трлн.

Ранее Статистическая служба Евросоюза опубликовала данные по странам — членам ЕС с самым большим государственным долгом.