Размер госдолга Италии достиг нового исторического максимума
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Об этом сообщает ANSA.
В заявлении центробанка страны Bankitalia отмечается, что в апреле 2018 года общий долг правительства увеличился на €9,3 млрд, если сравнивать с мартом 2018.
Уточняется, что в прошлый раз рекордный уровень госдолга был зафиксирован в мае 2018 года на отметке €2,302 трлн.
Ранее Статистическая служба Евросоюза опубликовала данные по странам — членам ЕС с самым большим государственным долгом.