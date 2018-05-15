Размер итальянского госдолга достиг исторического максимума

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Размер государственного долга Италии достиг исторического максимума — €2,302 трлн.
Размер итальянского госдолга достиг исторического максимума
  • globallookpress.com
  • © Paolo Manzo

Об этом сообщает ANSA.

В заявлении центробанка страны Bankitalia отмечается, что по сравнению с февралём 2018 года был зафиксирован рост суверенной задолженности почти на €15,9 млрд.

Уточняется, что в прошлый раз рекордный уровень госдолга был зафиксирован в июле 2017 года на отметке €2,3 трлн.

Ранее Статистическая служба Евросоюза опубликовала данные по странам — членам ЕС с самым большим государственным долгом.

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