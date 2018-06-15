Эксперт прокомментировал возобновление переговоров «Газпрома» с Южной Кореей о газопроводе

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в разговоре с RT прокомментировал возобновление переговоров между властями Южной Кореи и «Газпромом» о строительстве газопровода через Северную Корею.

«Действительно, у нас стоит задача не только диверсифицировать направление поставок газа с европейского на азиатское, но ещё и внутри азиатского. Потому что замыкаться на Китай нельзя, весьма рискованно иметь одного монопотребителя. Наличие в качестве потребителей двух Корей пойдёт на пользу и для «Газпрома», как диверсификация поставок, и для самого Корейского полуострова — в первую очередь для Северной Кореи, потому что это возможность для будущего полноценного развития. Ну и транспортное соединение с подобной инфраструктурой, по сути, первая дорожка к нормализации отношений между двумя Кореями», — объяснил эксперт.

По его словам, подобные проекты благоприятно сказываются на развитии регионов России.

«Это не первый газопровод, который мы сейчас строим. У нас уже есть один, который идёт в Китай, есть проекты по сжиженному газу на Сахалине. Поэтому любые проекты для Дальнего Востока, безусловно, плюс — это дополнительное развитие ресурсной базы и новые рабочие места, соответственно, возможность поставлять ресурсы по другим направлениям», — заключил он.

Ранее зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов сообщил о возобновлении переговоров между «Газпромом» и Южной Кореей о строительстве газопровода через Северную Корею. Данный проект начали обсуждать ещё в 2011 году, но из-за ухудшения отношений между Сеулом и Пхеньяном переговоры были приостановлены.