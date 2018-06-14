Кабмин предложил зафиксировать взнос на пенсионное страхование на уровне 22%

Правительство предлагает бессрочно зафиксировать тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (ОПС) на уровне 22%. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

«Правительство России предлагает на бессрочной основе зафиксировать тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 22% с предельной величиной базы для обложения взносами и 10% сверх предельной величины», — заявил Силуанов.

В настоящее время постоянный тариф составляет 26%.

В марте Силуанов рассказал о преимуществах введения механизма индивидуального пенсионного капитала. По его словам, это может способствовать увеличению соотношения пенсии и зарплаты на 10—20 процентных пунктов. Он также отметил, что для повышения темпов роста экономики необходимо формирование инвестиционного ресурса.

Ранее в Пенсионном фонде России (ПФР) сообщили RT, сколько граждан в возрасте старше 110 лет получают пенсию в стране.