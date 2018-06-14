Заместитель главы Минпромторга рассказал о шансах России на проведение ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге

Заместитель министра промышленности и торговли России Георгий Каламанов рассказал RT о шансах российской заявки на проведение ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге.

«В конкурсе изначально участвовали четыре страны: Франция, Япония, Азербайджан и Россия. Сейчас мы остались втроём (Россия, Япония, Азербайджан. — RT.)», — рассказал он.

Он отметил, что выборы победителя конкурса состоятся 22-23 ноября в Париже.

По словам Каламанова, у российской заявки есть ряд преимуществ по некоторым направлениям в данном вопросе.

«В России никогда не проводилась выставка ЭКСПО: ни Всемирная выставка, ни Малая специализированная. У нас достаточно как финансовых возможностей, так и инфраструктурных для мероприятия подобного уровня. Мы уже проводили Олимпийские игры, а завтра стартует чемпионат мира по футболу», — отметил замминистра.

Он подчеркнул, что предложенная тема, а также наследие создания умного города на базе площадки ЭКСПО позволит России добиться успеха в этой гонке.

Как добавил заместитель министра, российской стороне необходимо приложить все усилия, чтобы добиться того, чтобы выставка прошла именно в России.

15 ноября 2017 года Россия представила в Париже на 162-й сессии Генассамблеи Международного бюро выставок заявку на проведение в Екатеринбурге Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025.