Гордеев рассказал о российском аграрном экспорте во время посещения РЭЦ

Вице-премьер Алексей Гордеев приехал в Российский экспортный центр (РЭЦ) и рассказал о поставляемой Россией в другие страны аграрной продукции.

«Наиболее перспективна продукция растениеводства и вся линейка зерновой продукции. Но мы видим и потенциал в развитии животноводческой продукции с учётом того, что у нас мощная кормовая база. Но есть дисбаланс: мы поставляем за границу корма, а оттуда завозим мясную и молочную продукцию», — сказал он, отметив, что «должно быть наоборот».

По его словам, в настоящее время перспективу имеет глубоко переработанная продукция животноводства.

«Очень бы хотелось уже торговать не зерном — это, по сути, мы торгуем нефтью, — а всё-таки продукцией глубокой переработки. Это как минимум мука, различные виды круп и много видов продуктов, включая не только пищевую продукцию, но и продукцию фармацевтики», — добавил Гордеев.

Данные заявления он сделал после посещения «проектной мастерской» на базе РЭЦ, которая занимается формированием национального проекта по экспорту.