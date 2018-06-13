Гордеев рассказал о российском аграрном экспорте во время посещения РЭЦ
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- РИА Новости
«Наиболее перспективна продукция растениеводства и вся линейка зерновой продукции. Но мы видим и потенциал в развитии животноводческой продукции с учётом того, что у нас мощная кормовая база. Но есть дисбаланс: мы поставляем за границу корма, а оттуда завозим мясную и молочную продукцию», — сказал он, отметив, что «должно быть наоборот».
По его словам, в настоящее время перспективу имеет глубоко переработанная продукция животноводства.
«Очень бы хотелось уже торговать не зерном — это, по сути, мы торгуем нефтью, — а всё-таки продукцией глубокой переработки. Это как минимум мука, различные виды круп и много видов продуктов, включая не только пищевую продукцию, но и продукцию фармацевтики», — добавил Гордеев.
Данные заявления он сделал после посещения «проектной мастерской» на базе РЭЦ, которая занимается формированием национального проекта по экспорту.