Инвестиции в основной капитал в Севастополе выросли на 41,6% в первом квартале

Инвестиции в основной капитал в Севастополе составили в первом квартале 2018 года 3 млрд рублей, что на 41,6% превышает показатель за аналогичный период 2017-го.

Главным источником названы привлечённые средства организаций — 2,4 млрд рублей (75,1% от общего объёма инвестиций).

Бюджетные средства занимают основную часть (96,9%) в объёме привлечённых средств освоения инвестиций, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на Крымстат.

В январе — марте из общего объёма инвестиций в основной капитал крупными и средними организациями всех форм собственности использовано 2,8 млрд рублей. Это на 39,7% превышает уровень первого квартала 2017 года.

Ранее ИА «Хабаровский край» сообщало, что местные власти рассказали о привлечении инвестиций в регион.