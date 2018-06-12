Порошенко заявил о планах получать газ через открывшийся газопровод TANAP

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что украинская сторона может начать получать газ из Трансанатолийского газопровода (TANAP).

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Украина сможет получать газ из Трансанатолийского газопровода (TANAP) через Болгарию и Румынию», — заявил он.

Україна зможе отримувати газ з Транс-анатолійського газопроводу (TANAP) через Болгарію і Румунію. pic.twitter.com/Qt8sSz3BPU — Петро Порошенко (@poroshenko) 12 июня 2018 г.

При этом Порошенко отметил, что трубопровод будет способствовать обеспечению энергетической безопасности в регионе.

Ранее в турецкой провинции Эскишехир прошла церемония открытия TANAP.