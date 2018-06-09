Хамитов назвал Башкирию лидером по индексу деловой активности

Глава Башкирии Рустэм Хамитов на экономическом форуме «Зауралье — 2018» назвал республику лидером по индексу деловой активности. Об этом сообщает «Реальное время».

По словам Хамитова, индекс в Башкирии составляет 60,7 пункта.

«С этих позиций обследуются примерно 50—60 регионов России. Среди исследуемых регионов это первое место», — цитирует главу Башкирии его пресс-служба.

В республике зарегистрировано 140 тыс. субъектов предпринимательства.

Кроме того, по количеству новых субъектов малого и среднего бизнеса на тысячу жителей Башкирия заняла десятую строчку.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане заявили о росте налоговых и неналоговых доходов в январе — апреле.