Хамитов назвал Башкирию лидером по индексу деловой активности
- РИА Новости
По словам Хамитова, индекс в Башкирии составляет 60,7 пункта.
«С этих позиций обследуются примерно 50—60 регионов России. Среди исследуемых регионов это первое место», — цитирует главу Башкирии его пресс-служба.
В республике зарегистрировано 140 тыс. субъектов предпринимательства.
Кроме того, по количеству новых субъектов малого и среднего бизнеса на тысячу жителей Башкирия заняла десятую строчку.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане заявили о росте налоговых и неналоговых доходов в январе — апреле.