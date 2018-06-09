Путин поддержал идею построить через Монголию нефтепроводы из России в Китай
- Reuters
«Монгольские партнёры предложили построить через территорию их страны магистральные нефте- и газопроводы из России в Китай. Мы в целом поддерживаем, это хорошая идея», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.
Глава государства при этом отметил, что необходимо тщательно проработать технико-экономическое обоснование подобного проекта.
Ранее Путин на полях саммита ШОС встретился с президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой.