Путин поддержал идею построить через Монголию нефтепроводы из России в Китай

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Президент России Владимир Путин оценил предложение Монголии построить через её территорию нефте- и газопроводы в Китай.
Путин поддержал идею построить через Монголию нефтепроводы из России в Китай
  • Reuters

«Монгольские партнёры предложили построить через территорию их страны магистральные нефте- и газопроводы из России в Китай. Мы в целом поддерживаем, это хорошая идея», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Глава государства при этом отметил, что необходимо тщательно проработать технико-экономическое обоснование подобного проекта.

Ранее Путин на полях саммита ШОС встретился с президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой.

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