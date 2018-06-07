Путин отверг возможность национализации нефтяного сектора

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Президент России Владимир Путин заявил, что национализация нефтегазового сектора является опасным процессом.
Путин отверг возможность национализации нефтяного сектора
  • © Reuters

«Национализировать всю нефтянку — это сложный и очень опасный процесс, который может привести к негативным результатам не только для отрасли, но и для всей экономики», — сказал он на прямой линии.

Глава государства допустил, что, возможно, в прошлом не следовало «назначать новых миллиардеров и передавать нефтяную промышленность в частные руки». По его словам, это было сделано с большими рисками и без достаточных оснований. 

«Надо обеспечить, чтобы предприятия действовали в рамках закона, инвестировали в добычу и переработку на территории страны и выполняли обязательства перед бюджетом», — отметил Путин.

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