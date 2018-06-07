Первая нитка «Турецкого потока» заработает в 2019 году

Зампред правления «Газпрома» Александр Медведев заявил, что поставки газа из России в Турцию по первой нитке «Турецкого потока» начнутся до конца 2019 года.

«Поставки начнутся до конца 2019 года, точная дата зависит не только от реализации морского участка, но и от готовности турецкой газораспределительной системы. Стопроцентно в 2019 году — в этом нет сомнений никаких», — приводит Интерфакс слова Медведева.

Также он отметил, что желание Болгарии принять вторую нитку «Турецкого потока» сразу из Чёрного моря, а не из Турции объясняется отменой строительства газопровода «Южный поток».

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о том, во сколько «Газпрому» обошёлся срыв проекта «Южный поток».