Первая нитка «Турецкого потока» заработает в 2019 году
- © turkstream.info
«Поставки начнутся до конца 2019 года, точная дата зависит не только от реализации морского участка, но и от готовности турецкой газораспределительной системы. Стопроцентно в 2019 году — в этом нет сомнений никаких», — приводит Интерфакс слова Медведева.
Также он отметил, что желание Болгарии принять вторую нитку «Турецкого потока» сразу из Чёрного моря, а не из Турции объясняется отменой строительства газопровода «Южный поток».
Ранее президент России Владимир Путин рассказал о том, во сколько «Газпрому» обошёлся срыв проекта «Южный поток».