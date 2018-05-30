Путин рассказал, сколько денег потерял «Газпром» из-за срыва проекта «Южный поток»
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Об этом сообщают «Ведомости».
По его словам, российская компания потеряла €800 млн.
«Ну, записали их в убытки, что делать», — отметил российский президент.
Российский лидер добавил, что Россия и Болгария сожалеют по поводу срыва проекта.
Отмечается, что Путин заявил об этом после переговоров с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым.
Ранее Борисов заявил, что Россия и Турция не возражают, чтобы «Турецкий поток» был продлён в сторону его страны.