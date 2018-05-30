Путин рассказал, сколько денег потерял «Газпром» из-за срыва проекта «Южный поток»

Президент России Владимир Путин рассказал о том, во сколько «Газпрому» обошёлся срыв проекта «Южный поток».

Об этом сообщают «Ведомости».

По его словам, российская компания потеряла €800 млн.

«Ну, записали их в убытки, что делать», — отметил российский президент.

Российский лидер добавил, что Россия и Болгария сожалеют по поводу срыва проекта.

Отмечается, что Путин заявил об этом после переговоров с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым.

Ранее Борисов заявил, что Россия и Турция не возражают, чтобы «Турецкий поток» был продлён в сторону его страны.