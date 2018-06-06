В Петербурге открылся Международный финансовый конгресс
- © TASS Host Photo Agency
- globallookpress.com
Запланированы I Макроэкономическая конференция Банка России, XVI Международная конференция Всероссийского союза страховщиков «В поисках точек роста. Стратегия развития», конференция «Актуальные вопросы микрофинансирования».
Как рассказали в пресс-службе регулятора, также пройдут тематические круглые столы.
Ключевая тема конгресса — «Финансовая система: устойчивость для роста».
В четверг, 7 июня, на пленарной сессии об изменениях в регулировании финансового сектора выступит глава Центробанка Эльвира Набиуллина. На пятницу, 8 июня, запланировано выступление специального экономического советника Citi Виллема Баутера.
Ранее Nation News сообщало, что в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заключил двустороннее соглашение о сотрудничестве с регионами Арктической зоны.