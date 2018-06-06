В Петербурге открылся Международный финансовый конгресс

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В Санкт-Петербурге открылся XXVII Международный финансовый конгресс, сообщают «Известия».
В Петербурге открылся Международный финансовый конгресс
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Запланированы I Макроэкономическая конференция Банка России, XVI Международная конференция Всероссийского союза страховщиков «В поисках точек роста. Стратегия развития», конференция «Актуальные вопросы микрофинансирования».

Как рассказали в пресс-службе регулятора, также пройдут тематические круглые столы.

Ключевая тема конгресса — «Финансовая система: устойчивость для роста».

В четверг, 7 июня, на пленарной сессии об изменениях в регулировании финансового сектора выступит глава Центробанка Эльвира Набиуллина. На пятницу, 8 июня, запланировано выступление специального экономического советника Citi Виллема Баутера.

Ранее Nation News сообщало, что в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заключил двустороннее соглашение о сотрудничестве с регионами Арктической зоны.

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