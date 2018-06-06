В Центробанке прогнозируют стабилизацию ситуации с ценами на бензин

Первый зампред Центробанка Ксения Юдаева заявила, что ситуация с ростом цен на бензин в России должна стабилизироваться — на это работают все принятые меры.

«Что касается цен на бензин, то там наблюдались достаточно серьёзные изменения. Сейчас, по всей видимости, ситуация будет стабилизироваться по нескольким причинам», — приводит Интерфакс слова Юдаевой.

Она отметила, что среди принятых мер — стабилизация и снижение налогов, прекращение роста цены на нефть на международных рынках, а также стабилизация валютного курса.

«Все факторы, которые вели к такому очень быстрому росту цен на бензин, сейчас работают на его стабилизацию», — заключила Юдаева.

По результатам опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большинство россиян (84%) отмечают подорожание бензина за последние несколько месяцев, при этом 64% говорят о значительном росте цен.