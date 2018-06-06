Глава МИД Франции назвал пошлины США незаконными
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«Американские инициативы в этом вопросе незаконны с точки зрения международного права. Они неприемлемы для союзников», — заявил глава МИД в интервью Europe 1.
По его словам, Вашингтон пользуется правом сильного, однако в международных отношениях необходимо уважать принципы мультилатерализма.
Ранее французский президент Эммануэль Макрон также назвал незаконными пошлины США на импорт стали и алюминия из Европы, Канады и Мексики.