Глава МИД Франции назвал пошлины США незаконными

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает решение США ввести пошлины на сталь и алюминий из стран Евросоюза незаконным.

«Американские инициативы в этом вопросе незаконны с точки зрения международного права. Они неприемлемы для союзников», — заявил глава МИД в интервью Europe 1.

По его словам, Вашингтон пользуется правом сильного, однако в международных отношениях необходимо уважать принципы мультилатерализма.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон также назвал незаконными пошлины США на импорт стали и алюминия из Европы, Канады и Мексики.