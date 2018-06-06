СМИ: Мнучин призывает Трампа отменить пошлины в отношении Канады
Об этом сообщает ABC со ссылкой на источник в Белом доме.
По данным телеканала, Мнучин подчеркнул, причиной исключения Канады может быть положительное сальдо США и Канада в торговле, которое достигает $2 млрд, при этом в сфере услуг эта сумма составляет около $26 млрд.
США объявили о введении с 1 июня пошлин на алюминий и сталь из Европы, Канады и Мексики.
Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил политику американского президента Дональда Трампа по повышению пошлин на сталь и алюминий.