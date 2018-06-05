Мантуров: мы должны сделать мощный рывок для доступа на внешние рынки

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Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о необходимости развивать экспорт. Для этого, по его словам, нужен мощный рывок для доступа на внешние рынки. Об этом он сказал журналистам на открытии Проектных мастерских на площадке Российского экспортного центра (РЭЦ).
Мантуров: мы должны сделать мощный рывок для доступа на внешние рынки
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  • globallookpress.com

«Очень приятно, что есть возможность пообщаться на одной площадке бизнесу, отраслевым ассоциациям, ведомствам на базе Российского экспортного центра для того, чтобы коллеги могли подойти к комплексным решениям, которые мы ждём для решения масштабной задачи по удвоению несырьевого, неэнергетического экспорта до 2024 года», — отметил Мантуров.

По его словам, это действительно серьёзная задача.

«РЭЦ работает в этом направлении уже определённое количество лет, но при этом, набирая ежегодно обороты, мы понимаем, что мы должны переходить уже на следующий этап, сделать мощный рывок для доступа на внешние рынки», — заявил министр.

В мероприятии также принял участие генеральный директор РЭЦ Андрей Слепнев.

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