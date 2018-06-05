Мантуров: мы должны сделать мощный рывок для доступа на внешние рынки
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«Очень приятно, что есть возможность пообщаться на одной площадке бизнесу, отраслевым ассоциациям, ведомствам на базе Российского экспортного центра для того, чтобы коллеги могли подойти к комплексным решениям, которые мы ждём для решения масштабной задачи по удвоению несырьевого, неэнергетического экспорта до 2024 года», — отметил Мантуров.
По его словам, это действительно серьёзная задача.
«РЭЦ работает в этом направлении уже определённое количество лет, но при этом, набирая ежегодно обороты, мы понимаем, что мы должны переходить уже на следующий этап, сделать мощный рывок для доступа на внешние рынки», — заявил министр.
В мероприятии также принял участие генеральный директор РЭЦ Андрей Слепнев.