В Wintershall заявили, что работают над поиском новых проектов в России

Немецкая Wintershall работает над поиском новых проектов в России. Об этом заявил член правления компании Тило Виланд.

«На Россию приходится 50% наших активов. Это касается добычи углеводородов, запасов и финансовых показателей, и мы планируем сохранить эту долю в будущем. Россия — основной и наиболее важный актив в нашей деятельности», — цитирует РИА Новости Виланда.

По его словам, компания работает «над поиском новых проектов, чтобы сохранить эту долю» в портфеле активов.

Он рассказал, что компания находится в контакте с партнёрами в России, с «Газпромом» для того, чтобы «обсуждать новые возможности, новые области сотрудничества».

«Для всех этих проектов важно то, что мы делимся компетенциями, каждый вносит в проект свои знания, так проект выходит на новый уровень. У нас есть несколько разных площадок для взаимодействия, одна из них — научно-техническое сотрудничество. Мы обмениваемся нашими знаниями в области добычи и транспортировки газа, и по дигитализации», — добавил он.

По словам Виланда, в Wintershall считают, что проект газопровода «Северный поток — 2» будет реализован.