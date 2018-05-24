В Wintershall уверены, что «Северный поток — 2» будет построен

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В Wintershall считают, что проект газопровода «Северный поток — 2» будет реализован. Об этом заявил член правления немецкой компании Тило Виланд в кулуарах ПМЭФ.
В Wintershall уверены, что «Северный поток — 2» будет построен
  • © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

«Для меня нет варианта, что «Северный поток — 2» не будет построен. Я уверен, что соблюдение всех требований и правил проектной компанией приведёт к успешной реализации проекта», — цитирует РИА Новости Виланда.

По его словам, вокруг газопровода «слишком много политики».

«Для меня это коммерческий проект. Проектная компания с поддержкой инвесторов хочет построить новую инфраструктуру для поставки газа в ЕС, которая очень нужна и будет нужна в будущем. Добыча в Нидерландах падает, и даже при стабильном спросе на газ в Европе нехватка импорта газа будет расти», — отметил он.

Он подчеркнул, что дополнительная инфраструктура будет «способствовать обеспечению энергобезопасности в ЕС».

Ранее Виланд рассказал, что финансирование «Северного потока — 2» идёт в соответствии с графиком

23 мая немецкий посол Рюдигер фон Фрич заявил, что газопровод повысит надёжность энергоснабжения в Европейском союзе. 

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