В Wintershall уверены, что «Северный поток — 2» будет построен

В Wintershall считают, что проект газопровода «Северный поток — 2» будет реализован. Об этом заявил член правления немецкой компании Тило Виланд в кулуарах ПМЭФ.

«Для меня нет варианта, что «Северный поток — 2» не будет построен. Я уверен, что соблюдение всех требований и правил проектной компанией приведёт к успешной реализации проекта», — цитирует РИА Новости Виланда.

По его словам, вокруг газопровода «слишком много политики».

«Для меня это коммерческий проект. Проектная компания с поддержкой инвесторов хочет построить новую инфраструктуру для поставки газа в ЕС, которая очень нужна и будет нужна в будущем. Добыча в Нидерландах падает, и даже при стабильном спросе на газ в Европе нехватка импорта газа будет расти», — отметил он.

Он подчеркнул, что дополнительная инфраструктура будет «способствовать обеспечению энергобезопасности в ЕС».

Ранее Виланд рассказал, что финансирование «Северного потока — 2» идёт в соответствии с графиком.

23 мая немецкий посол Рюдигер фон Фрич заявил, что газопровод повысит надёжность энергоснабжения в Европейском союзе.