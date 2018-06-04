В горнодобывающую промышленность Хабаровского края инвестировали более 47 млрд рублей за пять лет

В горнодобывающую промышленность Хабаровского края было инвестировано более 47 млрд рублей за пять лет.

По информации заместителя начальника управления недропользования регионального минприроды Андрея Волкова, добыча золота в 2017 году выросла до 23,6 тонны, что на 12% превышает рекорд, установленный в 2013-м.

В планах довести в ближайшее время этот показатель до 24 тонн, передаёт ИА «Хабаровский край сегодня».

«Понятно, что основой горного производства является геологоразведка», — отметил Волков.

По его словам, приняты меры по повышению их эффективности. На эти цели с 2013 года было инвестировано около 17 млрд руб. — 14 млрд за счёт средств недропользователей и 3 млрд за счёт федерального бюджета.

Налоги в краевой бюджет от предприятий отрасли в 2017 году превысили 5,56 млрд руб.

Ранее «Реальное время» сообщало, что промышленное производство в Удмуртии в январе — апреле 2018 года сократилось на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.