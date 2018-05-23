Промышленное производство в Удмуртии сократилось на 5,4% в январе — апреле
В группе обрабатывающих производств снижение составило 8,6%.
Как оценили в Удмуртстате, по группе «Производство прочих транспортных средств и оборудования» спад достиг 39%.
Производство текстильных изделий показало сокращение на 35%, готовых металлических изделий — на 30%.
Производство пищевых продуктов в целом снизилось на 1%.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что промышленное производство в Калининградской области выросло на 2,9% в первом квартале.