Промышленное производство в Удмуртии сократилось на 5,4% в январе — апреле

Промышленное производство в Удмуртии в январе — апреле 2018 года сократилось на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, сообщает «Реальное время».

В группе обрабатывающих производств снижение составило 8,6%. Как оценили в Удмуртстате, по группе «Производство прочих транспортных средств и оборудования» спад достиг 39%. Производство текстильных изделий показало сокращение на 35%, готовых металлических изделий — на 30%. Производство пищевых продуктов в целом снизилось на 1%. Ранее «Янтарный край» сообщал, что промышленное производство в Калининградской области выросло на 2,9% в первом квартале.