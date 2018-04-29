Промышленное производство в Калининградской области выросло на 2,9% в первом квартале
Индекс промышленного производства в Калининградской области в первом квартале 2018 года составил 102,9% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, сообщает «Янтарный край».
В обрабатывающих производствах показатель достиг 104,6%.
Снижение объёмов производства на 11,5% зафиксировано в добыче полезных ископаемых.
Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что объём промышленного производства в Удмуртии снизился на 4,1% с начала года.
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