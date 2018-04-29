Промышленное производство в Калининградской области выросло на 2,9% в первом квартале

Короткая ссылка
Индекс промышленного производства в Калининградской области в первом квартале 2018 года составил 102,9% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, сообщает «Янтарный край».

В обрабатывающих производствах показатель достиг 104,6%.

Снижение объёмов производства на 11,5% зафиксировано в добыче полезных ископаемых.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что объём промышленного производства в Удмуртии снизился на 4,1% с начала года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Региональная экономика
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных