Объём промышленного производства в Удмуртии снизился на 4,1% с начала года

Объём промышленного производства в Удмуртии снизился на 4,1% с начала 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на Удмуртстат.

Производство одежды сократилось на четверть, текстильных изделий и готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, — на 20%, бумаги и бумажных изделий — на 13%.

Производство пищевых продуктов в целом снизилось на 2%.

В остальных видах промышленности отмечен рост производства. Максимально выросло производство транспортных средств, прицепов и полуприцепов — на 25%.

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий выросло на 12%, резиновых и пластмассовых изделий — на 10%, химических веществ и химических продуктов и напитков — на 6%.

Если сравнивать с другими регионами Приволжского федерального округа, то Удмуртия занимает последнее место, а лидером стала Мордовия, где рост производства составил 15%.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в феврале 2018 года цены производителей промышленных товаров в России ускорили рост до 1%.