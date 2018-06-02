Новак заявил о выполнении Россией сделки ОПЕК+ в мае на 95%

Россия выполнила соглашение ОПЕК+ на 95% в мае, заявил российский министр энергетики Александр Новак.

«Россия в мае достигла уровня сокращения добычи в 95%. Россия полностью привержена сохранению баланса на нефтяном рынке», — цитирует министра РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали, что страны, принимающие участие в соглашении ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, могут в ближайшее время скорректировать условия сделки.