Эксперт назвал цифровизацию главным трендом мировой экономики
«Если мы говорим об электронной системе отслеживания товаров, то она играет большую роль в борьбе с контрафактом», — отметил он.
По его словам, маркировка делает рынок более прозрачным, помогая производителям и защищая потребителей от нелегальной продукции.
«За цифровизацией будущее, поэтому страны ЕАЭС и СНГ обязательно должны учитывать текущие мировые тенденции. В будущем они станут одним из наших преимуществ и обеспечат толчок для роста экономик», — прогнозирует Болкунец.
16 мая премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о разработке законопроектов о цифровых деньгах.