В России планируют внедрить блокчейн в банковские технологии в 2018 году
Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на данные ЦБ.
Отмечается, что мировые инвестиции в развитие технологии блокчейн в текущем году выросли в 2,2 раза, составив $2,1 млрд, при этом более трети приходятся на финансовый сектор.
В Центробанке отметили, что введение новых технологий поспособствует сокращению проведения банковских операций, так как в России до сих пор существует бумажный документооборот между кредитными организациями.
Ранее СМИ сообщали, что ЦБ переведёт российский аналог SWIFT на блокчейн в 2019 году.
Также «Газета.Ru» сообщала, что глава Минэкономразвития Максим Орешкин рассказал о работе по внедрению блокчейна в систему регистрации сделок с недвижимостью в рамках итогового заседания коллегии в Росреестре.