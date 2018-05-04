СМИ: ЦБ переведёт российский аналог SWIFT на блокчейн в 2019 году

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Центробанк планирует перевести Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) — российский аналог SWIFT — на блокчейн в 2019 году, передаёт газета «Известия» со ссылкой на источник.

Как утверждается, это будет сделано для максимальной защиты транзакций: данные из распределённого реестра невозможно удалить, а информация автоматически обновляется у всех участников при каждом внесённом изменении.

Пока неизвестно, будет ЦБ использовать собственную разработку на блокчейне или существующую платформу Ethereum для СПФС.

В Банке России рассказали, что рассматривают различные варианты применения технологии распределённых реестров, в том числе для передачи финансовых сообщений. От дополнительных комментариев представитель ЦБ отказался.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что глава Минэкономразвития Максим Орешкин рассказал о работе по внедрению блокчейна в систему регистрации сделок с недвижимостью в рамках итогового заседания коллегии в Росреестре.

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