Эксперт оценил отношение Германии к Украине в ситуации с «Северным потоком — 2»

Короткая ссылка
Старший научный сотрудник РИСИ Олег Неменский в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил отношение Германии к Украине в ситуации с газопроводом «Северный поток — 2».

По словам эксперта, Берлин в данном случае может считаться с позицией Вашингтона, но не с мнением Киева, и в этом смысле претензии Украины останутся без внимания.

«Проблема «Северного потока — 2» — это противостояние Германии и США, и мы пока не можем быть полностью уверены в исходе. А Украина — не столь влиятельная страна, чтобы противостоять Берлину», — сказал Неменский.

Как отметил эксперт, Киев может возмущаться, но говорить о реальном противостоянии или вызове не приходится.

«Берлин нуждается в проекте и, соответственно, будет пробивать его и дальше», — считает Неменский.

Он добавил, что упрёки Украины в адрес Германии звучат абсурдно.

Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в беседе с НСН оценил заявление президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, который призвал Киев не критиковать позицию Берлина по газопроводу «Северный поток — 2».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Энергетика
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить