Франция пообещала единый ответ ЕС на пошлины США

Евросоюз примет ответные меры в случае введения Соединёнными Штатами пошлин на ввоз стали и алюминия. Об этом заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр по итогам встречи с американским коллегой Уилбуром Россом.

© Reuters

«Мы не сможем оставаться без реакции, если удару подвергнется ЕС», — цитирует Ле Мэра AFP. По словам министра, планируемые Вашингтоном меры являются «необоснованными, неоправданными и опасными». Ле Мэр призвал США проявить мудрость, отметив, что в противном случае Европа «примет все необходимые меры». Ранее СМИ сообщили, что администрация американского лидера Дональда Трампа объявит о введении пошлин на импорт стали и алюминия из ЕС в четверг, 31 мая.