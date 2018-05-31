Франция пообещала единый ответ ЕС на пошлины США
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«Мы не сможем оставаться без реакции, если удару подвергнется ЕС», — цитирует Ле Мэра AFP.
По словам министра, планируемые Вашингтоном меры являются «необоснованными, неоправданными и опасными».
Ле Мэр призвал США проявить мудрость, отметив, что в противном случае Европа «примет все необходимые меры».
Ранее СМИ сообщили, что администрация американского лидера Дональда Трампа объявит о введении пошлин на импорт стали и алюминия из ЕС в четверг, 31 мая.