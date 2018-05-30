Кудрин оценил возможность повышения НДС до 20%

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин оценил возможность повышения налога на добавленную стоимость до 20%, сообщают «Известия».

«Сегодня цены на нефть выше $70 за баррель, и можно на $5 за баррель заменить бюджетное правило всего до $45 за баррель. Это поможет избежать повышения налогов», — сказал он на Примаковских чтениях.

Как отметил Кудрин, если же не произойдёт увеличения бюджета на 0,5% ВВП по сравнению с заложенным, то придётся повышать налоги.

«В этом смысле не исключено, что правительство будет рассматривать это предложение, если не решится на изменение. Но мы пока этого не знаем», — добавил он.

Ранее СМИ сообщали, что правительство обсуждает возможность повышения НДС с 18% до 20%, что может принести в бюджет около 2 трлн рублей за шесть лет.

Также учёный-экономист, финансовый омбудсмен Павел Медведев в беседе с Nation News оценил сообщения о возможном повышении НДС.