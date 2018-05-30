ЦБ: криптоактивы не угрожают глобальной финансовой стабильности

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Криптоактивы, несмотря на высокую волатильность, не являются угрозой для глобальной финансовой стабильности, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на материалы Банка России.

«Объём операций с ними очень мал по сравнению с масштабами глобальной финансовой системы, и взаимосвязь данного сегмента с финансовой системой невелика», — пояснили в ЦБ.

Как считает регулятор, криптоактивы могли бы считаться угрозой финансовой стабильности при дальнейшем росте рынка, а также масштабном вовлечении в него розничных и институциональных инвесторов.

Ранее в ЦБ сообщили о возможности признания криптовалюты средством платежа в будущем.

В феврале адвокат Александр Трещёв в беседе с НСН прокомментировал действия Венесуэлы в области криптовалют.

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