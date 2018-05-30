ОЭСР ухудшила прогноз по росту мировой экономики в 2018 году

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Организация экономического сотрудничества и развития ухудшила прогноз по росту мировой экономики до 3,8% в этом году, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт ОЭСР.

Прогноз роста реального ВВП США в 2,9% она оставила неизменным.

По оценке организации, рост реального ВВП России в 2018 году достигнет 1,8%.

Ранее глава Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в беседе с НСН прокомментировал прогноз банка Morgan Stanley о «рецессии» в России из-за санкций США.

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