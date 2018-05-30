«Газпром» передал 100% акций Nord Stream 2 в залог по обязательствам перед партнёрами

Компания «Газпром» передала 100% акций Nord Stream 2 в залог до полного погашения обязательств по соглашениям с зарубежными партнёрами.

Об этом говорится в отчёте компании по МСФО.

В частности, акции были переданы «Винтерсхалл Нидерланды Транспорт энд Трейдинг Б.В.», «ОМВ Газ Маркетинг Трейдинг энд Финанс Б.В.», «Шелл Эксплорейшн энд Продакшн (LXXI) Б.В.», «Энжи Энерджи Менеджмент Холдинг Швейцария АГ», «Юнипер Газ Транспортэйшн энд Финанс Б.В.».

Ранее коммерческий директор Nord Stream 2 AG Рейнхард Онтид заявил, что поставки по газопроводу «Северный поток — 2» начнутся в конце 2019 — начале 2020 года.

Бывший канцлер ФРГ, председатель управляющего совета оператора проекта Nord Stream 2 AG Герхард Шрёдер отметил, что альтернативы газопроводу «Северный поток — 2» для Евросоюза нет.

По его словам, он удивлён сопротивлению реализации данного проекта со стороны Еврокомиссии и считает, что за ним стоят «определённые частные интересы».