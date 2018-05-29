Эксперт прокомментировал открытие «Южного газового коридора» в Азербайджане

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Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал открытие газопровода «Южный газовый коридор» в Азербайджане.

«В долгосрочной перспективе ЮГК на российских поставках вообще никак не отразится, это очень маломощный газопровод, экономика которого не очевидна», — заявил эксперт.

Он не исключил, что для «Южного газового коридора» потребуется использование газа из России, чтобы Азербайджан смог выполнить обязательства перед европейскими покупателями.

Ранее эксперт Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Владимир Киреев в беседе с ФАН оценил договорённости Евросоюза и «Газпрома» об урегулировании антимонопольного дела.

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