Эксперт рассказал о причинах роста цен на бензин в Москве

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Анна Лушникова
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в разговоре с RT рассказал о возможных причинах резкого роста цен на бензин в столичном регионе.
Эксперт рассказал о причинах роста цен на бензин в Москве
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

«Базовая предпосылка роста цен за последние несколько месяцев заключается в том, что поднимаются цены на оптовом рынке, откуда топливо и распределяется по розничным заправкам. Это происходит за счёт того, что предложения, по большей части, сейчас направляются не на внутренний рынок, а на внешний. Из-за подорожавшей нефти и пока весьма слабого рубля экспорт бензина и топлива становится более выгодным, чем поставка на внутренний рынок. Нефтяные компании стараются больше продавать за рубеж — соответственно, предложений становится меньше, чем требуется, и растёт цена», — рассказал Пикин.

Однако, по его словам, ситуация с ценообразованием на топливо может нормализоваться уже с 1 июля 2018 года благодаря снижению акцизов.

«Падения цен на топливном рынке если и были, то минимальные. Можно говорить о том, что снижение акцизов, которое правительство планирует осуществить с 1 июля 2018 года, стабилизирует ситуацию, но к резкому снижению не приведёт», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что, по данным Московской топливной ассоциации, цены на бензин на московских автозаправках за неделю с 21 по 27 мая выросли на 88—90 копеек.

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