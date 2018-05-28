Власти России прорабатывают меры по поддержке отечественной алюминиевой промышленности

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Вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что власти России уже прорабатывают меры по поддержке отечественной алюминиевой промышленности.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил Козак, встреча с представителями бизнеса по этому вопросу уже состоялась.

«Прорабатываются меры по поддержке нашей алюминиевой промышленности. С этим бизнесом я уже встретился и всё обговорил», — сказал Козак в кулуарах ПМЭФ.

Уточняется, что данные меры должны помочь отрасли после введения американской стороной пошлин на поставку стали в размере 25% и алюминия — 10%.

Ранее стало известно, что Россия может ввести пошлины на американские товары на $538 млн.

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