Власти России прорабатывают меры по поддержке отечественной алюминиевой промышленности

Вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что власти России уже прорабатывают меры по поддержке отечественной алюминиевой промышленности.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил Козак, встреча с представителями бизнеса по этому вопросу уже состоялась.

«Прорабатываются меры по поддержке нашей алюминиевой промышленности. С этим бизнесом я уже встретился и всё обговорил», — сказал Козак в кулуарах ПМЭФ.

Уточняется, что данные меры должны помочь отрасли после введения американской стороной пошлин на поставку стали в размере 25% и алюминия — 10%.

Ранее стало известно, что Россия может ввести пошлины на американские товары на $538 млн.