Иордания прекращает проект с «Росатомом» по строительству большой АЭС
Об этом сообщает The Jordan Times со ссылкой на источник в правительстве королевства.
Отмечается, что от проекта решили отказаться из-за высокой стоимости.
При этом в настоящий момент стороны изучают возможность создания в Иордании реактора малой мощности.
«Иордания теперь сфокусируется на небольших модульных реакторах, потому что реакторы большой мощности оказывают серьёзное финансовое давление на королевство. В нынешних финансовых условиях мы считаем, что лучше всего сосредоточиться на реакторах малой мощности», — указал собеседник.
Издание уточняет, что иорданская Комиссия по атомной энергии уже объявила о подписании соглашения с компанией Rusatom Overseas об изучении возможности строительства в королевстве российского реактора малой мощности.
29 апреля сообщалось, что в России началось строительство первого энергоблока Курской АЭС-2.