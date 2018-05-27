Иордания прекращает проект с «Росатомом» по строительству большой АЭС

Власти Иордании приняли решение прекратить проект по строительству Атомной электростанции (АЭС) мощностью 2 тыс. МВт за $10 млрд с участием корпорации «Росатом».

Об этом сообщает The Jordan Times со ссылкой на источник в правительстве королевства.

Отмечается, что от проекта решили отказаться из-за высокой стоимости.

При этом в настоящий момент стороны изучают возможность создания в Иордании реактора малой мощности.

«Иордания теперь сфокусируется на небольших модульных реакторах, потому что реакторы большой мощности оказывают серьёзное финансовое давление на королевство. В нынешних финансовых условиях мы считаем, что лучше всего сосредоточиться на реакторах малой мощности», — указал собеседник.

Издание уточняет, что иорданская Комиссия по атомной энергии уже объявила о подписании соглашения с компанией Rusatom Overseas об изучении возможности строительства в королевстве российского реактора малой мощности.

29 апреля сообщалось, что в России началось строительство первого энергоблока Курской АЭС-2.