Эрдоган заявил, что Россия предоставила Турции скидку на газ в размере $1 млрд

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Турция и Россия достигли соглашения по скидке на российский газ, поставленный в 2015 и 2016 годах, сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Он напомнил, что в 2015 году Турция обратилась к России с требованием о скидке в цене на природный газ, поставляемый по «Голубому потоку» и Западной ветке. Получив отказ, Анкара подала иск в Международный арбитраж.

«По итогам долгих обсуждений было достигнуто соглашение о скидке в размере 10,25% на газ, поставленный в 2015 и 2016 годах. Разница в оплате за эти два года, а именно $1 млрд, будет возвращена Турции», — цитирует Эрдогана Anadolu.

Ранее в «Газпроме» рассказали о переговорах с Турцией по маршруту второй нитки «Турецкого потока».

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