Глава Total рассказал о позитивных перспективах российской экономики в ближайший год

В ближайший год российская экономика будет развиваться в позитивном ключе на фоне развития энергетической отрасли и роста цен, рассказал генеральный директор французской нефтегазовой компании Total Патрик Пуянне.

«Я думаю, что перспективы скорее позитивные. Все цены растут, добывающая промышленность и энергетическая индустрия развиваются... российская экономика хорошо живёт благодаря природным ресурсам. Так что, на мой взгляд, перспективы позитивные», — рассказал Пуянне журналистам.

Он отметил, что компания продолжит инвестировать в Россию, несмотря на санкции.

«Мы будем инвестировать, пока это возможно, и мы продемонстрировали это относительно проекта «Ямал СПГ», — подчеркнул Пуянне, отметив, что подписанное с ПАО «Новатэк» соглашение также говорит о перспективах сотрудничества.

Ранее Пуянне заявил, что в ближайшие месяцы цена на нефть может достигнуть отметки $100 за баррель.