Генеральный директор Total прогнозирует уровень цен на нефть в $100 за баррель
Генеральный директор Total Патрик Пуянне заявил, что в ближайшие месяцы цена на нефть может достигнуть отметки $100 за баррель.
- Reuters
Об этом сообщает AFP.
«Генеральный директор Total говорит, что «в ближайшие месяцы» цена на нефть может достичь отметки $100 за баррель», — указывает агентство.
#BREAKING Total CEO says oil price could hit $100 'in coming months'— AFP news agency (@AFP) 17 мая 2018 г.
Как стало известно, аналитики Bank of America ожидают, что в 2019 году стоимость барреля нефти может достичь $100.
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