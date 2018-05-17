Генеральный директор Total прогнозирует уровень цен на нефть в $100 за баррель

Генеральный директор Total Патрик Пуянне заявил, что в ближайшие месяцы цена на нефть может достигнуть отметки $100 за баррель.

Reuters

Об этом сообщает AFP. «Генеральный директор Total говорит, что «в ближайшие месяцы» цена на нефть может достичь отметки $100 за баррель», — указывает агентство. #BREAKING Total CEO says oil price could hit $100 'in coming months' — AFP news agency (@AFP) 17 мая 2018 г. Как стало известно, аналитики Bank of America ожидают, что в 2019 году стоимость барреля нефти может достичь $100.