Генеральный директор Total прогнозирует уровень цен на нефть в $100 за баррель

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Генеральный директор Total Патрик Пуянне заявил, что в ближайшие месяцы цена на нефть может достигнуть отметки $100 за баррель.
Генеральный директор Total прогнозирует уровень цен на нефть в $100 за баррель
  • Reuters

Об этом сообщает AFP.

«Генеральный директор Total говорит, что «в ближайшие месяцы» цена на нефть может достичь отметки $100 за баррель», — указывает агентство.

Как стало известно, аналитики Bank of America ожидают, что в 2019 году стоимость барреля нефти может достичь $100

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