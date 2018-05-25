Москва и Калининградская область подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Калининградской области Антон Алиханов подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между регионами. Об этом сообщает «Янтарный край».

Стороны будут взаимодействовать в сферах транспорта, информационных коммуникаций, промышленности, агропромышленного комплекса, торговли и услуг, архитектуры и строительства, ЖКХ, благоустройства городских территорий.

Кроме того, партнёрство будут развивать в здравоохранении, образовании и науке, культуре, туризме, спорте, охране окружающей среды, семейной и молодёжной политике.

Собянин и Алиханов также заключили соглашение о сотрудничестве при осуществлении закупок товаров, работ и услуг в электронной форме с использованием «Портала поставщиков».

Ранее НСН сообщала, что на ПМЭФ прошла презентация приложения по ремонту электросетей.