Эксперт рассказала о перспективах отношений России со странами Африки

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Профессор Высшей школы экономики Ирина Филатова в беседе с ФАН рассказала о перспективах отношений России со странами Африки.

«Конечно, со странами Африки у нас много политических соприкосновений. С ЮАР, например, мы являемся партнёрами по многим вопросам в БРИКС», — заявила она.

По её словам, в настоящее время перспективы сотрудничества в первую очередь зависят от экономической составляющей.

Кроме того, эксперт подчеркнула, что отношения с каждой африканской страной необходимо выстраивать индивидуально.

«Импортировать мы можем, например, фрукты, а экспортировать — какую-нибудь промышленную продукцию», — предположила Филатова.

Она отметила, что с некоторыми странами можно сотрудничать в горнодобывающей отрасли, в другие поставлять технологии, оборудование, строить электростанции.

Ранее сообщалось, что Россия и Мадагаскар будут сотрудничать в сфере разведки полезных ископаемых.

Также старший преподаватель кафедры африканистики Восточного факультета СПбГУ Александр Зданевич в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил интерес российских строительных фирм к сотрудничеству с Мадагаскаром.

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