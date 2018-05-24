Россия и Мадагаскар будут сотрудничать в сфере разведки полезных ископаемых

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Россия будет сотрудничать с Мадагаскаром в сфере разведки полезных ископаемых, сообщает «Известия» со ссылкой на пресс-службу «Росгеологии».

Соответствующее соглашение в рамках Петербургского международного экономического форума подписали российская компания «Зарубежгеология» и мадагаскарское министерство горнодобывающей и нефтяной промышленности.

«Мадагаскар является перспективной территорией по целому ряду полезных ископаемых», — заявила директор по маркетингу и зарубежным проектам «Росгеологии» Анастасия Афанасьева.

По её словам, у компании накоплены наработки по этому региону ещё с советских времен.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол Мадагаскара Элуа Альфонс Максим Дуву в беседе с ФАН рассказал о перспективах отношений с Россией.

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