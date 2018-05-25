На ПМЭФ показали 3D-концепцию «умного города» в Екатеринбурге

На Петербургском международном экономическом форуме показали 3D-концепцию «умного города» в Екатеринбурге, сообщает kp.ru.

Посетители оказываются внутри кабины монорельса и могут совершить экскурсию по территории ЭКСПО-2025, смоделированной с использованием фотореалистичной трёхмерной графики.

В частности, представлены павильоны, которые после окончания всемирной выставки планируется преобразовать в образовательные, научно-исследовательские и производственные центры.

«Сегодня города не просто являются основой социально-экономического порядка практически во всех современных странах мира — в них сосредоточено 55% населения планеты», — заявила генеральный директор заявочного комитета ЭКСПО-2025 Светлана Сагайдак.

По её словам, стремительный рост инновационных технологий и возрастающий запрос населения на качество жизни дают мощнейший толчок развитию городской инфраструктуры и благоустройству территорий.

«Город формирует необходимую среду и обеспечивает высокий уровень жизни и образования, а человек является основным драйвером его развития и, таким образом, оказывается в центре концепции «умного города», — добавила Сагайдак.

Ранее Nation News сообщал, что в рамках ПМЭФ губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заключил двустороннее соглашение о сотрудничестве с регионами Арктической зоны.