Путин рассказал о «беременности» мировой экономики цифровизацией

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Президент России Владимир Путин в ходе панельной дискуссии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что мировая экономика «беременна цифровизацией».
Путин рассказал о «беременности» мировой экономики цифровизацией

«Вот господин Шохин (глава РСПП. — RT) сказал, что я заболел в прошлом году цифровизацией. Я здоров. Это не я заболел, это просто мировая экономика беременна цифровизацией. А беременность, как известно, это не болезнь — это нормальное состояние», — сказал Путин в ходе дискуссии «Бизнес-диалог Россия — Франция».

В мероприятии также принимает участие французский лидер Эммануэль Макрон.

«Я даже не знал о прошлогодней болезни Владимира Путина, но могу сказать, что несколько лет назад заразился тоже. Поэтому я убеждён, что цифровые технологии являются революцией для наших систем», — отметил президент Франции.

RT ведёт прямую трансляцию.

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