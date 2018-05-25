Путин рассказал о «беременности» мировой экономики цифровизацией
«Вот господин Шохин (глава РСПП. — RT) сказал, что я заболел в прошлом году цифровизацией. Я здоров. Это не я заболел, это просто мировая экономика беременна цифровизацией. А беременность, как известно, это не болезнь — это нормальное состояние», — сказал Путин в ходе дискуссии «Бизнес-диалог Россия — Франция».
В мероприятии также принимает участие французский лидер Эммануэль Макрон.
«Я даже не знал о прошлогодней болезни Владимира Путина, но могу сказать, что несколько лет назад заразился тоже. Поэтому я убеждён, что цифровые технологии являются революцией для наших систем», — отметил президент Франции.
RT ведёт прямую трансляцию.